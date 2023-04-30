Aracı tonlarca ağırlıktaki dorsenin altında kalmıştı! İşte Anadolu Efes'in yıldızı Dunston'ın son hali

Anadolu Efes Kulübü, otomobilinin üstüne TIR dorsesi düşen ve kazadan sağ kurtulan Bryant Dunston'ın son halini paylaştı. İki eli sargıya alınan basketbolcunun birçok bölgesinde sıyrık ve kesik olduğu ifade edildi.

Anadolu Efes'te forma giyen ünlü ABD'li oyuncu Bryant Dunston, Florya'da kaza geçirdi. Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde ilerleyen TIR'ın üst geçide çarpması nedeniyle dorsesi Bryant Dunston'ın kullandığı aracın üzerine devrildi.

"SIYRIK VE KESİK VAR"

Anadolu Efes kulübü, yıldız oyuncusu Bryant Dunston'ın son durumu ile alakalı sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Dün ciddi bir trafik kazası geçiren oyuncumuz Bryant Dunston'ın yapılan tetkikler neticesinde vücudunun birçok bölgesinde sıyrık ve kesik bulunduğu tespit edilmiştir. Bir gün boyunca müşahede altında tutulan oyuncumuzun başka bir sorunu olmadığı anlaşılmış ve kendisi bugün taburcu edilmiştir. Tekrar geçmiş olsun Bryant!

İKİ ELİNDE DE SARGI VAR

Yıldız basketbolcunun iki eli de sargıya alındı. Parmaklarından yaralanan Dunston'ın parkeye dönüş tarihiyle ilgili bir bilgi aktarılmadı.