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MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 21. etabı olan Portekiz Grand Prix'sinin sprint yarışını Aprilia takımından İtalyan Marco Bezzecchi kazandı.

Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde gerçekleştirilen sprint yarışında, 19: 48.999'luk derecesiyle Bezzecchi birinci sırayı aldı.

Bu sonuçla Aprilia, MotoGP'de sezonu takımlar şampiyonu olarak tamamladı.

SuperFile Trackhouse ekibinden İspanyol Raul Fernandez, liderin 8.378 saniye gerisinde ikinci, BK8 Gresini ekibinden İspanyol Alex Marquez ise 11.568 saniye farkla üçüncü sırada bitirdi.

Sprint yarışı sonunda şampiyonluğunu ilan etmeye çok yaklaşan Ducati Lenovo takımından İspanyol pilot Marc Marquez, üçüncü sıradayken iki tur kala kaza yaptı. Bu kazanın ardından Marquez'in şampiyonluk umutları yarınki yarışa kaldı.

Yarış ise yarın TSİ 16.00'da koşulacak.

Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kaza sonrası omzundan sakatlanan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu sezonu kapatmıştı.

Kaynak: AA