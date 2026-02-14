2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın serbest stil kayak kadınlar çiftler moguls kategorisinde Avustralyalı Anthony Jakara, altın madalya aldı.

İtalya'daki organizasyonun 8. gününde serbest stil kayak kadınlar çiftler moguls müsabakaları, Livigno Kar Park'ta yapıldı.

Anthony Jakara, finalde elde ettiği 20 puanla galip gelerek kariyerinin ikinci olimpiyat altın madalyasına ulaştı. Jakara, kış olimpiyatlarında iki altın madalya kazanan ilk Avustralyalı sporcu oldu.

Final müsabakasında 15 puanda kalan ABD'li Jaelin Kauf, gümüş madalya elde etti.

ABD'li Elizabeth Lemley, Fransız Perrine Laffont'u üçüncülük yarışında 18-17 yenerek bronz madalyayı boynuna taktı.