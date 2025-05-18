Antalyaspor ve Gaziantep FK'nın Beraberliği: Performans Değerlendirmeleri

Antalyaspor ve Gaziantep FK'nın Beraberliği: Performans Değerlendirmeleri
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Süper Lig'de Antalyaspor'un Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldığı maç sonrası teknik direktörler Emre Belözoğlu ve İbrahim Kürşat Daloğlu açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, iç saha performansının önemine vurgu yaparken, Daloğlu ise Selçuk İnan'ın katkılarını öne çıkardı.

SÜPER Lig'de Antalyaspor ile Gaziantep FK arasındaki karşılaşmanın ardından konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Bizim adımıza geldiğimiz günden yana madalyonun farklı yüzleri ama en önemli tarafı iç sahada göstermiş olduğumuz performans. Bugün bizi ligde tutan iç saha performansımız" dedi. Gaziantep FK Teknik Sorumlusu İbrahim Kürşat Daloğlu ise takımın istifa eden Selçuk İnan'ın eseri olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Antalyaspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. 0-0 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Bizim adımıza geldiğimiz günden yana madalyonun farklı yüzleri ama en önemli tarafı iç sahada göstermiş olduğumuz performans. Bugün bizi ligde tutan iç saha performansımız. Oyuncularımın arzusu, yaptığımız çalışmaları uygulama çabası takdire şayan. Bugün mevcut gücümüze göre çok önemli bir iş yaptı takımım. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizler ekip olarak geldiğimiz günden bu yana çok çalışıyoruz. Yönetim elinden geleni yapıyor. Bugün matematiksel olarak ligde kalmak, iç saha performansımızın bu kadar yüksek olması, 1.5 puan ortalamasını yakalamak değerli ve önemli" dedi.

Oynayacakları 2 maçı da kazanmayı hedeflediklerini söyleyen Belözoğlu, "Maçta gece ve gündüz gibi geçti. İlk yarı istediğimiz gibiydi ancak ikinci yarı istemediğimiz bir oyun vardı. Djenepo, Kenan Piriç, Townsend benim kararımla kadroda değildi. Elimden gelen her oyuncuya destek olmaya çalışıyorum. Bu sefer daha genç oyuncuların kadroda olması gerektiğini düşündüm. Oyunu ilk 45 dakika domine ettik. Elimizdeki oyuncuya göre şekil alması gereken bir durumumuz var. Elimden geldiğince gücümüzü maksimum kullanmaya çalıştım. Büyük fotoğrafta başarılı olduk. Ben çok iyi iş yaptığımızı düşünüyorum. Belki önümüzdeki 2 maç gençleri değerlendirebilirim" diye konuştu.

Gaziantep FK Teknik Sorumlusu İbrahim Kürşat Daloğlu, "İşin teknik ve taktik yönünü bir tarafa bırakmak istiyorum. Çok güzel bir maç seyrettirdik. Antalyaspor'u da tebrik ediyorum. Bu takım Selçuk hocanın eseri ve ona teşekkür ediyorum. Ben bu takımın altyapı koordinatörüyüm. Benim bütün amacım teknik direktörlük zor ve güzel bir şey. Benim hedefim Türk futboluna yeni gençler kazandırmak. Yetenekli oyuncu yetiştirmek istiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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