Antalyaspor ve Gaziantep FK Golsüz Berabere Kaldı

Antalyaspor ve Gaziantep FK Golsüz Berabere Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 36. haftasında Antalyaspor, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamayarak puanlarını 44 ve 43'e yükseltti.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

STAT: Corendon Airlines Park Antalya

HAKEMLER: Alper Akarsu, Kemal Mavi, Serdar Osman Karasu

ANTALYASPOR: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Thalisson, Kaluzinski, Erdal Rakip, Ramzi Safuri, Adolfo Gaich (Dk. 65 Brian Samudio), Soner Dikmen (Dk. 78 Berkay Topdemir), Bahadır Öztürk (Dk.78 Abdurrahim Dursun), Güray Vural

GAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Semih Güler, Deıan Sorescu, Anel Husic, Furkan Soyalp (Dk. 75 Ogün Özçiçek), Kacper Kozlowski (Dk. 84 Lungoyi), Badou Ndiaye, Alexandru Maxim, David Okereke, David Okereke (Dk. 45 Halil Dervişoğlu)

SARI KARTLAR: Badou Ndiaye, Furkan Soyalp ( Gaziantep Fk ) Kaluzinski, Safuri ( Antalyaspor )

SÜPER Lig'in 36'ncı haftasında Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı. Futbolcular maç öncesi seremoniye '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun' yazılı pankartla çıktı.

Karşılaşmanın 6'ncı dakikasında Antalyaspor'un Gaich ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Karşılaşmanı hakemi Alper Akarsu hava sıcaklığının maç saatinde 23 dereceyi görmesiyle karşılaşmanın 25'nci dakikasında iki takım oyuncuları için su molası verdi.

27'nci dakikada Soner Dikmen'in taşıdığı top ile ceza sahası içerisinde buluşan Gaich, karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kaleci Mustafa Burak Bozan'ın üzerine vurarak gole ulaşamadı.

İlk yarının uzatma dakikalarında sağ kanattan gelen ortada topla buluşan Güray Vural'ın ceza sahası dışından vuruşu kalenin üstünden auta gitti.

Karşılaşmanın 52'nci dakikasında sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Sorescu'nun vurduğu top direkten döndü. Oyuna dönen topa doğru hamle yapan Maxim'in, ceza sahası çizgisi üzerinde Kaluzinski'nin müdahalesiyle yerde kalarak faul kazandı.

58'inci dakikada Antalyaspor atağında orta sahada topla buluşan Bünyamin'in yaptığı ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Safuri topu kaleye gönderemedi.

Karşılaşmanın 65'inci dakikasında Gaziantep FK atağında topu ceza sahası içerisine taşına Halil Dervişoğlu, düzgün bir vuruşla kaleyi yokladı ancak kaleci Abdullah'ı geçemedi.

Karşılaşma, 90 dakika boyunca gol sesi çıkmayınca 0-0 berabere sonuçlandı. Bu sonuçla Antalyaspor puanını 44'e yükseltirken, Gaziantep FK ise 43'e yükseltti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray
Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı

Şampiyonluk maçında penaltının başına geçti
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var

İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama
Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı

Eyüpspor maçına damga vuran görüntü
Süper Lig'den düşen üçüncü takım Sivasspor

Süper Lig'de küme düşen üçüncü takım belli oldu
Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar

Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar
Ünlü zincir markette bozuk ürün skandalı! 3 şube kapatıldı

Ünlü market zincirinde skandal! 3 şubenin kapısına mühür vuruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlu kanseri yenen babanın isteği sonrası belediye harekete geçti

Oğlu kanseri yenen babanın isteği sonrası belediye harekete geçti
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak

Yeni düzenlemeyi duyurdu! Bunu yapana 180 bin TL ceza yazılacak
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

Skandal sözleri için harekete geçildi! İşte istenen ceza
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
Fenerbahçe, Eyüpspor'u golcüleriyle mağlup etti

Tansiyonu yüksek maçta Fenerbahçe golcüleriyle kazandı
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu

Anlaşma tamam gibi! Osimhen'in yeni adresini duyurdular
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama...

Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.