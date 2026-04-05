Haberler

Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 0 Eyüpspor: 0 (İlk yarı)

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor, sahasında Eyüpspor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahası içine giren Ballet'in kaleye gönderdiği şut az farkla yandan dışarı çıktı.

12. dakikada Safuri'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde Giannetti'nin kafa vuruşunda kaleci Felipe başarılı oldu.

17. dakikada Umut Bozok'un pasında topla buluşan Radu'nın sol kanattan şutunda meşin yuvarlak kalenin yandan dışarı çıktı.

40. dakikada Umut Meraş'ın geri pasında kaleci Felipe topa yetişemeyince az farkla kornere çıktı.

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Özcan Sultanoğlu

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Giannetti, Paal, Soner Dikmen, Abdülkadir Ömür, Safuri, Saric, Ballet, Van de Streek

Yedekler: Kağan Arıcan, Samet Karakoç, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk, Bünyamin Balcı, Dzhikiya, Storm, Doğukan Sinik, Boli, Kerem Kayaarası

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Eyüpspor: Felipe, Talha Ülvan, Bedirhan Özyurt, Anıl Yaşar, Umut Meraş, Calegari, Baran Ali Gezek, Raux Yao, Radu, Torres, Umut Bozok

Yedekler: Jankat Yılmaz, Umut Keseci, Claro, Ndoye, Abdou, Manga, Berhan Kutlay Şatlı, Ömer Ceyhan, Onguene, Arda Yavuz

Teknik Direktör: Atila Gerin

Sarı kartlar: Raux Yao, Bedirhan Özyurt, Talha Ülvan (Eyüpspor), Giannetti, Erdoğan Yeşilyurt, Safuri (Antalyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

