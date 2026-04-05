Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 0 Eyüpspor: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor, sahasında Eyüpspor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahası içine giren Ballet'in kaleye gönderdiği şut az farkla yandan dışarı çıktı.
12. dakikada Safuri'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde Giannetti'nin kafa vuruşunda kaleci Felipe başarılı oldu.
17. dakikada Umut Bozok'un pasında topla buluşan Radu'nın sol kanattan şutunda meşin yuvarlak kalenin yandan dışarı çıktı.
40. dakikada Umut Meraş'ın geri pasında kaleci Felipe topa yetişemeyince az farkla kornere çıktı.
Stat: Corendon Airlines Park
Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Özcan Sultanoğlu
Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Giannetti, Paal, Soner Dikmen, Abdülkadir Ömür, Safuri, Saric, Ballet, Van de Streek
Yedekler: Kağan Arıcan, Samet Karakoç, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk, Bünyamin Balcı, Dzhikiya, Storm, Doğukan Sinik, Boli, Kerem Kayaarası
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Eyüpspor: Felipe, Talha Ülvan, Bedirhan Özyurt, Anıl Yaşar, Umut Meraş, Calegari, Baran Ali Gezek, Raux Yao, Radu, Torres, Umut Bozok
Yedekler: Jankat Yılmaz, Umut Keseci, Claro, Ndoye, Abdou, Manga, Berhan Kutlay Şatlı, Ömer Ceyhan, Onguene, Arda Yavuz
Teknik Direktör: Atila Gerin
Sarı kartlar: Raux Yao, Bedirhan Özyurt, Talha Ülvan (Eyüpspor), Giannetti, Erdoğan Yeşilyurt, Safuri (Antalyaspor) - ANTALYA