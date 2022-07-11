Antalyaspor'un Milli futbolcusu Doğukan Sinik resmen Hull City'de
Haberler.com - Erdem Aksoy - Spor
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, A Milli Takım formasıyla 3 maçta 2 gol kaydeden 23 yaşındaki kanat oyuncusu Doğukan Sinik'in transferi için Antalyaspor ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sağlık kontrolleri sonrası İngiliz ekibinin sezon öncesi kampına katılacak başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezon Antalyaspor formasıyla 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
İngiltere Championship ekibi Hull City, Doğukan Sinik transferi için Fraport TAV Antalyaspor ile anlaştıklarını açıkladı.
SEZON ÖNCESİ KAMPINA KATILACAK
23 yaşındaki kanat oyuncusu İngiliz ekibinin Marbella'daki kampına katılacak. A Milli Takım formasıyla 3 maçta 2 gol kaydeden Doğukan Sinik'in transferi, sağlık kontrolleri sonrasında çalışma izni almasıyla birlikte Hull City tarafından resmen açıklanacak.
İşte Hull City'nin transfer açıklaması;
3 GOL 7 ASİSTLİK PERFORMANS SERGİLEDİ
Sinik, geçtiğimiz sezon Akdeniz ekibiyle çıktığı 31 Süper Lig maçında 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.