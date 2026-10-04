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Antalyaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasındaki Boluspor deplasmanına hazırlanıyor

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Antalyaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasındaki Boluspor deplasmanına hazırlanıyor
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Antalyaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Osman Özköylü yönetimindeki antrenman Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başladı, pas ve taktik çalışmalarla tamamlandı.

Antalyaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle start aldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, pas ve taktik çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Boluspor ile Antalyaspor, 10 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Bolu Atatürk Stadı'da karşılaşacak.

Kaynak: AA
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