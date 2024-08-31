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Antalyaspor, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında RAMS Başakşehir ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antalyaspor ekibi, teknik direktör Alex de Souza yönetiminde taktiksel çalışma yaptıktan sonra kampa girdi.

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında RAMS Başakşehir ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz temsilcisi, Başakşehir karşılaşması öncesi son çalışmasını, teknik direktör Alex de Souza yönetiminde ev sahibi takımın tesislerinde gerçekleştirdi. Taktiksel çalışma yapan Antalyaspor ekibi, idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

RAMS Başakşehir-Antalyaspor müsabakası, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın saat 19.15'te başlayacak.

Kaynak: AA / Spor

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