Antalyaspor, Mert Yılmaz'ı Bodrum FK'ye Kiraladı
Hesap.com Antalyaspor, defans oyuncusu Mert Yılmaz'ın Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK'ye 2025-26 sezonu sonuna kadar kiralandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mert Yılmaz'ın 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza yeni takımında başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor