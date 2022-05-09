Antalyaspor Kulübü'nün ilk genel sekreteri Akay Ekim son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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Antalyaspor Kulübü'nün ilk genel sekreteri Akay Ekim son yolculuğuna uğurlandı

AA - Oktay Özden - Spor
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Antalyaspor Kulübü'nün ilk genel sekreteri Akay Ekim son yolculuğuna uğurlandı

Antalyaspor'un kurucuları arasında yer alan ve 87 yaşında vefat eden Akay Ekim'in cenazesi defnedildi.

Antalyaspor'un kurucuları arasında yer alan ve 87 yaşında vefat eden Akay Ekim'in cenazesi defnedildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı camianın ilk genel sekreteri de olan Ekim için Hasan Subaşı Tesisleri'nde tören düzenlendi.

Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Emin Hesapçıoğlu yaptığı konuşmada, Akay Ekim'in bıraktığı emaneti daha da ileri taşıyacaklarını belirtti.

Kulübün ilk tüzüğünün kendisine Ekim tarafından verildiğini ifade eden Antalyaspor Vakfı Başkanı Nafiz Tanır da duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Muratpaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verilen Ekim, Antalyaspor kulübünün yaşayan son kurucu üyesiydi.

AA / Oktay Özden - Spor

Hasan Subaşı, Antalyaspor, Ekim, Spor, Haberler

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