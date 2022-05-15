Nuri Şahin, Süper Lig'i dize getirdi! Antalyaspor'un çılgın serisi sürüyor - Haberler

Kasımpaşa ile Antalyaspor, Süper Lig'in 37. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Akdeniz ekibi 4-2 kazandı.

NAMAĞLUP SERİSİ 15 MAÇA ÇIKTI

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Freddy, 47. dakikada Naldo, 53. dakikada Haji Wright ve 70. dakikada Gökdeniz Bayraktar kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri ise 37. ve 90+6. dakikada(p) Umut Bozok'tan geldi. Bu sonuçla Antalyaspor çılgın serisini sürdürdü. Nuri Şahin yönetimindeki Akdeniz ekibi, Kasımpaşa'yı 4-2 yenerek namağlup serisini 15 maça çıkardı ve puanını 58'e yükseltti.

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