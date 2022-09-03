Antalyaspor, Kasımpaşa maçında telafi peşinde

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçında sahadan galibiyetle ayrılarak geçen hafta aldığı yenilgiyi telafi ettirmeyi hedefliyor. Kırmızı-beyazlılarda zorlu maç öncesi 2 oyuncu sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 yenilgi ile 6 puanla 10'uncu sırada yer alan Fraport TAV Antalyaspor, Pazar günü sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Kırmızı-beyazlılar, futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde hafta içi yaptıkları çalışmalarda zorlu maçın provasını yaptı. Şahin, yapılan antrenmanlarda mücadelenin taktiğini oyuncularına aktarırken, çift kale maçlarda sık sık oyunu durdurarak ne yapmaları konusunda uyarılarda bulundu. Şahin, son yapılan antrenmanın bir kısmında oyuncularla beraber çalışmada yer aldı.

Pazar günü saat 21.45'de Corendon Airlines Park'ta oynanacak Fraport TAV Antalyaspor- Kasımpaşa mücadelesinde Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Özgür Ertem ve Hakan Karabalcık yapacak.