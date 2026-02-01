Antalyaspor, Iğdır FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Hesap.com Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçında 3 Şubat'ta deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürdü. Takım, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda pas, şut ve taktik çalıştı.
Hesap.com Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçında 3 Şubat'ta deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından pas, şut ve taktik çalıştı.
Kırmızı-beyazlılar, yarınki antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor