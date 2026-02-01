Haberler

Antalyaspor, Iğdır FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Güncelleme:
Hesap.com Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçında 3 Şubat'ta deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürdü. Takım, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda pas, şut ve taktik çalıştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından pas, şut ve taktik çalıştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından pas, şut ve taktik çalıştı.

Kırmızı-beyazlılar, yarınki antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

