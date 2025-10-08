Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile Yollarını Ayırdı

SÜPER Lig ekibi Antalyaspor, teknik direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Antalyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Bugün Atila Vehbi Konuk Tesisleri'nde Başkanımız Rıza Perçin, yöneticilerimiz ve personellerimizle vedalaşan Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."