Antalyaspor, Adolfo Julian Gaich'i transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Arjantinli forvet Adolfo Julian Gaich için imza töreni düzenledi.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan 25 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor forması giyerek Türkiye'ye yeniden dönmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını kaydeden Arjantinli golcü, "Yeni bir meydan okumayla başlıyorum. Alex de Souza ile güçlü bir ekip olacağız. Rakiplerimize karşı en iyisini yapacağız. Bireysel olarak hedeften daha çok takımıma yardım etmeye ve takımın başarısına odaklanıyorum." ifadelerini kullandı.

Asbaşkanlardan Ali Altun da takımdaki golcü ihtiyacını Adolfo Julian Gaich ile doldurduklarını kaydetti.

Gaich'in hırslı yapısı ve golcü özellikleriyle takıma büyük katkı sağlayacağına inandığını vurgulayan Altun, "Fizik olarak oynamaya hazır. Ligimizi de tanıyan bir futbolcu olarak uyum sorunu yaşamayacağını düşünüyorum. Satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere bir yıllık kiralık anlaşma yaptık. Ancak göstereceği performansla uzun yıllar aramızda olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Asbaşkanlardan Levent Ördek ise Gaich ile bir yıl kiralık olarak anlaşma yaptıklarını anımsatarak, "Tanıdığımız, bildiğimiz bir oyuncu. Geçen sezon Rize'de önemli işler yaptı. Buraya da hazır olarak geldi. CSKA Moskova'da hazırlık dönemini geçirdi ve maça çıktı. Güçlü fiziği ve karakteri ile özellikle tercih ettiğimiz bir oyuncuydu. Antalyaspor'umuza hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.