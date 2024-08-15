Üye Girişi
Haberler

Antalyaspor, Adolfo Julian Gaich'i transfer etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalyaspor, Arjantinli forvet Adolfo Julian Gaich için imza töreni düzenledi. Gaich, Türkiye'ye dönmenin mutluluğunu belirtirken, takımın başarısı için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Arjantinli forvet Adolfo Julian Gaich için imza töreni düzenledi.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan 25 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor forması giyerek Türkiye'ye yeniden dönmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını kaydeden Arjantinli golcü, "Yeni bir meydan okumayla başlıyorum. Alex de Souza ile güçlü bir ekip olacağız. Rakiplerimize karşı en iyisini yapacağız. Bireysel olarak hedeften daha çok takımıma yardım etmeye ve takımın başarısına odaklanıyorum." ifadelerini kullandı.

Asbaşkanlardan Ali Altun da takımdaki golcü ihtiyacını Adolfo Julian Gaich ile doldurduklarını kaydetti.

Gaich'in hırslı yapısı ve golcü özellikleriyle takıma büyük katkı sağlayacağına inandığını vurgulayan Altun, "Fizik olarak oynamaya hazır. Ligimizi de tanıyan bir futbolcu olarak uyum sorunu yaşamayacağını düşünüyorum. Satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere bir yıllık kiralık anlaşma yaptık. Ancak göstereceği performansla uzun yıllar aramızda olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Asbaşkanlardan Levent Ördek ise Gaich ile bir yıl kiralık olarak anlaşma yaptıklarını anımsatarak, "Tanıdığımız, bildiğimiz bir oyuncu. Geçen sezon Rize'de önemli işler yaptı. Buraya da hazır olarak geldi. CSKA Moskova'da hazırlık dönemini geçirdi ve maça çıktı. Güçlü fiziği ve karakteri ile özellikle tercih ettiğimiz bir oyuncuydu. Antalyaspor'umuza hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Spor

Antalyaspor Türkiye Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Iberia hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? Başakşehir Iberia maçı hangi kanalda? Başakşehir Iberia ne zaman, saat kaçta CANLI izleme linki var mı? Trabzonspor Rapid Wien ilk maç kaç kaçtı? A Spor CANLI izle! (TRABZONSPOR RAPİD WİEN) A Spor kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Trabzonspor Rapid Wien maçı ilk 11'i! Trabzonspor Rapid Wienmaçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? TRABZONSPOR-RAPİD WİEN MAÇI NE ZAMAN? Trabzonspor Rapid Wien maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (TRABZONSPOR-RAPİD WİEN) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 15 Ağustos Trabzonspor Rapid Wien maçı nereden izlenir? Trabzonspor Rapid Wien maçı hangi kanalda? Trabzonspor Rapid Wien maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Ferdi Brighton'a kaç milyon euroya gidiyor? Ferdi Kadıoğlu bonservisi ne kadar? Mahmud Abbas ne dedi? Mahmud Abbas meclis konuşmasında ne dedi? Vukuatlı nüfus kayıt örneği nedir? Vukuatlı nüfus kayıt örneği nereden, nasıl alınır? Sergen Yalçın hangi kanalda, hangi platformda yorum yapıyor? 2024-2025 Ortaokullar ne zaman açılacak? Ortaöğretim ne zaman başlıyor? 2024-2025 okullar ne zaman açılıyor? Uzayda mahsur kalan astronotlar ne oldu, kurtarıldı mı? Tinder çöktü mü, Tinder problem mi ve? 13 Ağustos Perşembe Tinder'e ne oldu? DHBT başvuru ne zaman son 2024? DHBT sınavı başvurusu ne zaman 2024? DHBT başvuru nereden, nasıl yapılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 15 Ağustos Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? MasterChef eleme adayları kim, 5. ve 6. eleme adayı kim oldu? 15 Ağustos Perşembe bugün kim potaya gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 15 Ağustos Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Ruhsat No nerede yazar? Ruhsat No nerede yazar e-devlet? Ruhsat numarası sorgulama!
title