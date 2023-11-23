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Antalya Toroslar, Grengewald Hueschtert'e 91-90 mağlup oldu

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Antalya Toroslar, Kadınlar EuroCup H Grubu 5'inci haftasında Lüksemburg ekibi Grengewald Hueschtert'e 91-90 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Antalya Toroslar gruptaki 3'üncü mağlubiyetini alırken, Grengewald Hueschtert ise ilk galibiyetini elde etti.

SALON: Am Sand

HAKEMLER: Nermin Hodzic, Rafiks Misirovs, Martin Demierre

GRENGEWALD HUESCHTERT: Cahill 37, Lisy Hetting 11, Tessy Hetting 3, Logic 25, Mbuyamba-Tshimanga 4, Hetto 4, Schreiner 3, Wolff 4

ANTALYA TOROSLAR: Bone 33, Günesh Denise Karaoğlan 11, Özge Kavurmacıoğlu 9, Arzu Asiye Özdemir 5, Sheppard 25, Niray Sena Aral 3, Helin Boybeyi, Delic 4

1'İNCİ PERİYOT: 24-22

DEVRE: 46-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-68

Antalya Toroslar, Kadınlar EuroCup H Grubu 5'inci haftasında Lüksemburg ekibi Grengewald Hueschtert'e 91-90 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Antalya Toroslar gruptaki 3'üncü mağlubiyetini alırken, Grengewald Hueschtert ise ilk galibiyetini elde etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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