Antalya Toroslar, Grengewald Hueschtert'e 91-90 mağlup oldu
Antalya Toroslar, Kadınlar EuroCup H Grubu 5'inci haftasında Lüksemburg ekibi Grengewald Hueschtert'e 91-90 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Antalya Toroslar gruptaki 3'üncü mağlubiyetini alırken, Grengewald Hueschtert ise ilk galibiyetini elde etti.
SALON: Am Sand
HAKEMLER: Nermin Hodzic, Rafiks Misirovs, Martin Demierre
GRENGEWALD HUESCHTERT: Cahill 37, Lisy Hetting 11, Tessy Hetting 3, Logic 25, Mbuyamba-Tshimanga 4, Hetto 4, Schreiner 3, Wolff 4
ANTALYA TOROSLAR: Bone 33, Günesh Denise Karaoğlan 11, Özge Kavurmacıoğlu 9, Arzu Asiye Özdemir 5, Sheppard 25, Niray Sena Aral 3, Helin Boybeyi, Delic 4
1'İNCİ PERİYOT: 24-22
DEVRE: 46-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-68
Antalya Toroslar, Kadınlar EuroCup H Grubu 5'inci haftasında Lüksemburg ekibi Grengewald Hueschtert'e 91-90 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Antalya Toroslar gruptaki 3'üncü mağlubiyetini alırken, Grengewald Hueschtert ise ilk galibiyetini elde etti.