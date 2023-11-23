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Antalya Toroslar, Grengewald Hueschtert'e 91-90 mağlup oldu

Antalya Toroslar, Kadınlar EuroCup H Grubu 5'inci haftasında Lüksemburg ekibi Grengewald Hueschtert'e 91-90 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Antalya Toroslar gruptaki 3'üncü mağlubiyetini alırken, Grengewald Hueschtert ise ilk galibiyetini elde etti.