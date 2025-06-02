Antalya'nın Buz Hokeyi Takımı Türkiye İkincisi Oldu

Antalya'nın Buz Hokeyi Takımı Türkiye İkincisi Oldu
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Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl kurduğu buz hokeyi takımı, minikler kategorisinde Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik elde etti. 5-9 yaş arası miniklerin mücadele ettiği turnuvada takım, Antalya'yı başarıyla temsil etti.

Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden Antalya'da, Muratpaşa Belediyesinin bu yıl kurduğu buz hokeyi takımı, Türkiye Şampiyonası'nda minikler kategorisinde ikincilik elde etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, doğal buz pistine sahip Muratpaşa Belediyesi, 2024-2025 sezonunda spor branşlarına buz hokeyini ekledi.

Belediye takımı, 5-9 yaş arası minikler, 10-11 yaş arası Yıldız B takımlarıyla Türkiye Şampiyonası'na hazırlandı.

Ankara Ümitköy Spor Kompleksi Buz Pisti'nde 13 kulübün katılımıyla düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası'nda Muratpaşa Belediyespor hokeycileri de mücadele etti.

Minikler, hızın ve sertliğin sporu buz hokeyindeki performanslarıyla Antalya'ya Türkiye ikinciliği ödülünü kazandırdı.

10-11 yaş grubundan oluşan Muratpaşa Belediyespor Yıldız B Takımı da Ankara'da Muratpaşa'yı temsil etmeye hazırlanıyor.

Takım, 14-15 Haziran'da Ankara'da buz pistine çıkacak.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
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