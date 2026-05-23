2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası

Antalya'da düzenlenen 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, Danimarka'yı 238-234 yenerek bronz madalya kazandı. Kadınlarda Hollanda altın, İtalya gümüş, Estonya bronz aldı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonada 41 ülkeden 307 okçu mücadele ediyor.

Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yağız Sezgin'den oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya için Rasmus Bramsen, Martin Damsbo ve Mahias Fullerton'un yer aldığı Danimarka takımıyla karşılaştı.

Atışlar sonunda Türkiye, rakibine 238-234 skor üstünlüğü sağlayarak üçüncülüğü kazandı.

Makaralı yay kadın takımlarında ise Hollanda adına yarışan Sanne de Laat, Fenna Stallen ve Jessie Van Den Munckhof, altın madalya almayı başardı.

İtalya takımından Giulia Di Nardo, Nicola Andrea Moccia ve Elisa Roner gümüş, Estonya takımından Lisell Jaatma, Marita Meeri Paas ve Maris Tetsmann ise bronz madalya elde etti.

Ödüller, protokol üyelerince sporculara verildi.

Kaynak: AA / Gülsem Adam
