Antalya'da puanlar paylaşıldı! Kayserispor, Akdeniz ekibinin serisine son verdi

Antalyaspor ile Kayserispor, Süper Lig'in 34. haftasında Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

6 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Yukatel Kayserispor'un golünü 52. dakikada Joseph Attamah atarken Fraport TAV Antalyaspor'un golü 55. dakikada Haji Wright'tan geldi. Bu sonuçla 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Akdeniz ekibi puanını 51'e yükseltti. Kayserispor ise son iki deplasman maçında yenilmeyerek 43 puana ulaştı.

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