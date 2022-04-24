Antalya'da puanlar paylaşıldı! Kayserispor, Akdeniz ekibinin serisine son verdi - Haberler

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Antalya'da puanlar paylaşıldı! Kayserispor, Akdeniz ekibinin serisine son verdi

Haberler.com - Spor
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Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor, sahasında Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Akdeniz ekibinin 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Antalyaspor ile Kayserispor, Süper Lig'in 34. haftasında Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Antalya'da puanlar paylaşıldı! Kayserispor, Akdeniz ekibinin serisine son verdi

6 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Yukatel Kayserispor'un golünü 52. dakikada Joseph Attamah atarken Fraport TAV Antalyaspor'un golü 55. dakikada Haji Wright'tan geldi. Bu sonuçla 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Akdeniz ekibi puanını 51'e yükseltti. Kayserispor ise son iki deplasman maçında yenilmeyerek 43 puana ulaştı.

Haberler.com - Spor

Kayserispor, Antalyaspor, Nuri Şahin, Süper Lig, Spor, Haberler

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