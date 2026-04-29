Antalya'da karate sporu kurumsal yapıya kavuşacak

Türkiye Karate Federasyonu Antalya İl Temsilciliği, kentte karate faaliyetlerinin daha planlı ve kurumsal bir yapıya kavuşması amacıyla kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda; İl Tertip Kurulu, MHK Kurulu, Organizasyon Kurulu, Basın ve Medya Kurulu, Eğitim Kurulları ile Teknik Kurul yapılanmaları detaylı şekilde ele alındı. Görev dağılımlarının görüşüldüğü toplantıda, Antalya'da düzenlenecek karate faaliyetlerinin daha koordineli yürütülmesi, sporculara daha kaliteli organizasyonlar sunulması ve antrenör-hakem iş birliğinin güçlendirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda yaptığı açıklamada, kendisini bu göreve layık gören Ercüment Taşdemir'e teşekkür eden Antalya Karate İl Temsilcisi Yunus Demir, "Amacımız; Antalya karate ailesine birlik, saygı ve hizmet anlayışıyla katkı sağlamak, sporcularımızın gelişimine destek olmak ve ilimizde karateyi daha güçlü bir noktaya taşımaktır. Bu süreçte yanımızda olan tüm hocalarımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize ve karate ailemize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
