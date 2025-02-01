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Antalya'da Geleneksel Okçuluk Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi

Antalya'da Geleneksel Okçuluk Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi
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Antalya Ata Sporları Deneyim Etkinlikleri Projesi kapsamındaki Geleneksel Okçuluk Yarışması'nda dereceye giren sporculara ödülleri, Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen törenle verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen önemli mesajlar verdi.

Antalya Ata Sporları Deneyim Etkinlikleri Projesi kapsamında düzenlenen Geleneksel Okçuluk Yarışması'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ata Sporları Federasyonu ve Cevher Gençlik Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği yarışmanın ödül töreni Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde yer alan Antalya Okçular Tekkesi'nde yapıldı.

Törende, dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, törende yaptığı konuşmada, gençliğine sahip çıkmayanların geleceğinden emin olamayacağını belirtti.

Sökmen, milli ve manevi değerlerle yoğrulmuş gençliğin bu gibi önemli projelerle yetişeceğine inandığını kaydetti.

Ata Sporları Federasyonu Başkan Vekili Esra Karababa da geleneksel okçuluğu yaşatmak için çaba gösterdiklerini söyleyerek, projeye destek olan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Spor
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