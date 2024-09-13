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Anlaşma tamam gibiydi! Ama Mourinho Talisca'yı istemedi

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Fenerbahçe'nin 10 milyon euro bonservis bedeliyle Al Nassr'dan transfer etmeye çalıştığı Anderson Talisca, kulübü tarafından onaylanmasına rağmen Jose Mourinho tarafından reddedildi. Mourinho, "Elimde Szymanski var" diyerek transfer teklifini geri çevirdi.

Fenerbahçe'de transfer dönemi yıldız takviyeleri ile birlikte sonlanırken bir büyük isim de kapıdan döndü. Sarı-lacivertliler, Al-Nassr'la yollarını ayırmaya hazırlanan Talisca için kulübünü 10 milyon euro bonservise ikna etti.

ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

İddiaya göre sarı-lacivertliler, Talisca ile her konuda anlaştı, ancak Jose Mourinho takım planlamasını düşünerek bu transferi veto etti. Fenerbahçe, Al Nassr ile 10 milyon euroluk bonservis bedelinde anlaşmaya varıp 30 yaşındaki oyuncuyu da ikna etti.

MOURINHO İSTEMEDİ

Kurulan temasların ardından Talisca'nın kadroya katılabileceğini teknik direktör Jose Mourinho'ya ileten yönetim, "Gerek duymuyorum" yanıtı ile karşılaştı. Sebastian Szymanki'nin Talisca'ya göre kendi sistemine çok daha uyumlu olduğunu dile getiren Portekizli hocanın "Takımızda Szymanski var, Talisca'ya gerek yok" cevabı sonrasında yönetim transferi iptal etti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (2)

Fahri URHAN:

Yakındır o zaman fenere transferi. Önce inkar ediyor sonra transfer yapıyorlar.

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İbrahim Üker:

taliscayı alıp bu saatten sonra besleyecek miyiz. takım adına hiçbir şey katmaz. en iyisini yapmış

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