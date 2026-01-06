Anlaşma tamam! İşte İrfan Can Kahveci'nin takımı
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'nin transferi konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın, milli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği ve Fenerbahçe ile anlaştığı belirtildi.
Fenerbahçe'de kadro planlamasında yer almadığı konuşulan İrfan Can Kahveci'nin geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
ANLAŞMA YAKIN
KİRALIK FORMÜLÜ ÖNE ÇIKTI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Kasımpaşa ve Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin kiralık transferi için anlaşma sağladı. İrfan Can da teklifi kabul ederse, yapılan anlaşmaya göre, sezon sonuna kadar oyuncunun maaşını Fenerbahçe ödeyecek.