Anlaşma tamam! İşte İrfan Can Kahveci'nin takımı

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'nin transferi konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın, milli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği ve Fenerbahçe ile anlaştığı belirtildi.

  • Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci'nin kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.
  • Anlaşmaya göre, İrfan Can Kahveci'nin sezon sonuna kadar maaşını Fenerbahçe ödeyecek.
  • Resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de kadro planlamasında yer almadığı konuşulan İrfan Can Kahveci'nin geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

ANLAŞMA YAKIN

Kasımpaşa'nın, İrfan Can Kahveci transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaştığı kaydedildi. Resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.

KİRALIK FORMÜLÜ ÖNE ÇIKTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Kasımpaşa ve Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin kiralık transferi için anlaşma sağladı. İrfan Can da teklifi kabul ederse, yapılan anlaşmaya göre, sezon sonuna kadar oyuncunun maaşını Fenerbahçe ödeyecek.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
İrfan can kahvecinin kaderi fenerbahçe ile galatasaray maçı sonrası morinyonun okan buruka saldırısı sonrası irfan can kahvecinin okanı kaldırma hareketi ve hocam boş ver sen onu demesi sonrası gözden çıkarıldı

