Anlaşma tamam! İşte İrfan Can Kahveci'nin takımı

Fenerbahçe'de kadro planlamasında yer almadığı konuşulan İrfan Can Kahveci'nin geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

ANLAŞMA YAKIN

Kasımpaşa'nın, İrfan Can Kahveci transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaştığı kaydedildi. Resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.

KİRALIK FORMÜLÜ ÖNE ÇIKTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Kasımpaşa ve Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin kiralık transferi için anlaşma sağladı. İrfan Can da teklifi kabul ederse, yapılan anlaşmaya göre, sezon sonuna kadar oyuncunun maaşını Fenerbahçe ödeyecek.