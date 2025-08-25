Anlaşma tamam! Acun Ilıcalı Beşiktaş'tan transfer etti

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Süper Lig devi Beşiktaş'tan transfer yapıyor.

HADZIAHMETOVIC İNGİLTERE'YE GİDİYOR

Hull City, Boşnak orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'in transferi konusunda oyuncu ve kulübü Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki deneyimli oyuncunun kiralık olarak transfer olacağı belirtildi. Hadziahmetovic, resmi sözleşmeyi imzalamak üzere İngiltere'ye gidecek.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş kariyerinde 57 maça çıkan orta saha oyuncusu, bu maçlarda 1 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

TÜRKİYE'DEN 3 TRANSFER YAPTI

Hull City, bu sezon Süper Lig'den Enis Destan, Akintola ve John Lundstram'ı kadrosuna katmayı başarmıştı.