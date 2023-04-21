Anlaşma sağlandı! Alanyaspor, Ersun Yanal'ın yerini tanıdık bir isimle dolduruyor

Geçtiğimiz günlerde sahasında Galatasaray'a 4-1 mağlup olan ve Ersun Yanal'ın görevine son veren Alanyaspor'da teknik direktör arayışlarında sona gelindi. Turuncu-Yeşilliler, son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran Ömer Erdoğan ile el sıkıştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Alanyaspor, teknik direktörlük görevi için genç teknik direktör Ömer Erdoğan ile anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

SÜPER LİG'DE GÖREV YAPTI

Kariyerine 2020 yılında Fatih Karagümrük'te başlayan Ömer Erdoğan, sırasıyla Hatayspor ve Ankaragücü'ne çalışırken, Başkent ekibinden 6 Şubat tarihinde ayrıldı.