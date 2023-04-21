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Anlaşma sağlandı! Alanyaspor, Ersun Yanal'ın yerini tanıdık bir isimle dolduruyor

Anlaşma sağlandı! Alanyaspor, Ersun Yanal'ın yerini tanıdık bir isimle dolduruyor

Spor Haberleri

Süper Lig'in 30'uncu haftasında aldığı Galatasaray mağlubiyeti sonrası Ersun Yanal'la yollarını ayıran Alanyaspor, genç teknik direktör Ömer Erdoğan ile anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz günlerde sahasında Galatasaray'a 4-1 mağlup olan ve Ersun Yanal'ın görevine son veren Alanyaspor'da teknik direktör arayışlarında sona gelindi. Turuncu-Yeşilliler, son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran Ömer Erdoğan ile el sıkıştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Alanyaspor, teknik direktörlük görevi için genç teknik direktör Ömer Erdoğan ile anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Anlaşma sağlandı! Alanyaspor, Ersun Yanal'ın yerini tanıdık bir isimle dolduruyor

SÜPER LİG'DE GÖREV YAPTI

Kariyerine 2020 yılında Fatih Karagümrük'te başlayan Ömer Erdoğan, sırasıyla Hatayspor ve Ankaragücü'ne çalışırken, Başkent ekibinden 6 Şubat tarihinde ayrıldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Aytemiz Alanyaspor Ömer Erdoğan Spor Haberler

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