Anlaşma sağlandı! A Milli Takım'ın yeni hocası bu iki isimden biri olacak

A Milli Takım'da Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından hoca adayları 2'ye kadar indi. Joachim Löw'den maliyeti nedeniyle vazgeçen TFF, Abdullah Avcı ve Vincenzo Montella arasında tercih yapacak. İki hocayla da anlaşmaya varan TFF'nin son kararını 2 gün içinde açıklaması bekleniyor.

Ermenistan ve Japonya karşılaşmalarında alınan sonuçların ardından A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona erdi. Ay-yıldızlı ekipte yeni hoca için Montella ve Abdullah Avcı isimleri öne çıkıyor.

İKİ HOCAYLA DA ANLAŞMA SAĞLANDI

Joachim Löw'den vazgeçen TFF, A Milli Takım Abdullah Avcı ya da Vincenzo Montella'yı düşünüyor. İtalyan hoca ile yapılan ilk görüşme olumlu geçerken, Avcı ile ise prensip anlaşmasına varıldı.

2 GÜN İÇİNDE BELLİ OLACAK

TFF'nin Stefan Kuntz sonrası yeni hoca için kısa süre içinde karar vermesi ve kamuoyuna açıklaması bekleniyor.