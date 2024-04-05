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Ankaragücü'nde Alper Uludağ ve Garry Rodrigues'in sakatlıkları açıklandı

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Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, futbolcuları Alper Uludağ'ın alt adalesinde yırtık ve menüsküs zorlanması olduğunu, Garry Rodrigues'in ise pubis sakatlığı yaşadığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan alt adalesinde yırtık ve dizinde menüsküs zorlanması meydana gelen Alper Uludağ'ın tedavisine başlanmıştır. Pubis sakatlığı yaşayan Garry Rodrigues'in tedavi süreci devam etmektedir." denildi.

Trendyol Süper Lig'de 34 puanla 14. sırada bulunan MKE Ankaragücü, 32. hafta maçında 13 Nisan Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

Garry Rodrigues MKE Ankaragücü Uludağ Futbol Spor Güncel Haberler

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