Ankaragücü maçında saldırgan taraftara müdahale eden Josef de Souza suskunluğunu bozdu: Anlayamıyorum

Ankaragücü maçında sahaya giren taraftara müdahale eden Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza kırmızı kart görmüştü. Konuya ilişkin sessizliğini bozan deneyimli futbolcu, "Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum. Bu tip olayların saha içinde olması en büyük üzüntüm. Umarım bir daha yaşanmaz." dedi.

Ankaragücü- Beşiktaş maçında sahaya atlayan taraftarı etkisiz hale getirmeye çalışan Josef De Souza, gördüğü kırmızı karta ilişkin açıklama yaptı.

" BENİM SALDIRMA NİYETİM YOK "

Josef de Souza yaptığı açıklamada, "Saldırı toplu olarak bulunduğumuz yere yönelikti. Elinde bıçak mı var, ne var bilmiyoruz. Cenk dönmeseydi, saldırgan belini kırardı. Ne niyetle saldırdığını bilemeyiz. Benim saldırma niyetim yok. Sadece savunup bırakıyorum. Kenara koşarak hemen güvenliği, polisi çağırmaya çalıştım. Bu, görüntülerde de görülüyor. Niyetim kötü olsaydı polisi ve güvenliği çağırmazdım. Hakem benden rica etti ve ben de tüm maçta hakeme yardımcı oldum.

"UMARIM BİR DAHA YAŞANMAZ"

Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum. Bu tip olayların saha içinde olması en büyük üzüntüm. Umarım bir daha yaşanmaz. Kafamızın içinde sadece futbol olmalı, gerisi bizi ilgilendirmiyor.