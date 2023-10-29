Ankaragücü ile Samsunspor Berabere
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü, Yılport Samsunspor'u ağırladı ve müsabaka 0-0 berabere sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü, Yılport Samsunspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Rodrigues'in şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Özgür Ertem
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Hayrullah Bilazer, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Chatzigiovanis, Moreira, Rodrigues, Sowe
Yedekler: Gikewicz, Alper Uludağ, Atakan Rıdvan Çankaya, Cem Tuna Türkmen, Bajic, Dokanovic, Ali Kaan Güneren, Macheda, Yıldırım Mert Çetin, Morutan
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Drongelen, Soner Gönül, Benasser, Tait, Justesen, Ercan Kara, Emre Kılınç, Moundilmadji
Yedekler: Jakub Szumski, Alim Öztürk, Moryke Fofana, Soner Aydoğdu, Jules Olivier Ntcham, Dimata, Kingsley Schindler, Yunus Emre Çift, Muhammed Gümüşkaya, Osman Çelik
Teknik Direktör: Markus Alfred Gisdol - ANKARA