Ankara Keçiörengücü, Kaleci Aykut Özer ile Sözleşme İmzaladı

Ankara Keçiörengücü, Kaleci Aykut Özer ile Sözleşme İmzaladı
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Trendyol 1. Lig takımlarından Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 32 yaşındaki kaleci Aykut Özer ile sözleşme imzaladı. Kulüp, Aykut'a hoş geldin diyerek başarılar diledi.

Trendyol 1. Lig takımlarından Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, kaleci Aykut Özer ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, Aykut Özer ile anlaşmaya varmıştır. Aykut'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Eintracht Frankfurt'ta adım atan 32 yaşındaki file bekçisi, Karabükspor, Fortuna Sittard, Fatih Karagümrük, Samsunspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Sarıyer'de de oynadı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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