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Ankara Keçiörengücü, Erzurumspor FK'ya mağlup oldu

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Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu. Maçta Furkan Özhan ve Eren Tozlu'nun attığı gollerle Erzurumspor FK galip geldi.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

20. dakikada Keçiörengücü savunmasının pas hatasında topu alan Furkan Özhan, aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci ağlara gitti. 0-1

24. dakikada ceza yayında topla buluşan Selim ceza sahası sağ çaprazında Bardhi'ye aktardı. Bardhi'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Göktuğ çıkardı.

61. dakikada Muharrem sol kanattan topu ceza sahası içine gönderdi. Havadan gelen topa araka direkte iyi yükselen Selim'in vuruşunda savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90+3. dakikada Penaltıda topun başına geçen Eren Tozlu'nun vuruşunda kaleci Metin topu çıkardı. Pozisyonunda devamında Eren meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Hakemler: Erkan Özdamar, Özgür Ertem, Selim Şenöz

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Akdemir (Melih İnan dk. 46), Ahmet Kesim, Mert Kula, Muharrem Cinan, Traore, Mikail Okyar (Şahverdi Çetin dk. 70), Selim Ilgaz (Ahmet Yazar dk. 70), Bardhi, Camara (Ariyibi dk. 46), Dembele (Arda Hilmi Şengül dk. 84)

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Orhan Nahırcı, Bahadır Yıldırım, Erkan Eyibil, Erkam Develi, Melih İnan

Teknik Direktör: Tahsin Tam

Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Süleyman Koç, Lameira, Sefa Akgün (Muhammed Emin Yavaş dk. 79), Celal Hanalp (Cengizhan Bayrak dk. 90+7), Özgür Sert (Alican Özfesli dk. 66), Eren Tozlu (Hüseyin Mevlütoğlu dk. 90+6), Furkan Özhan (Gürkan Varlık dk. 90+7)

Yedekler: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Mustafa, Shala, Yiğit Furkan Türkmen, Eren Özdemir

Teknik Sorumlu: Hakan Kutlu

Goller: Furkan Özhan (dk. 20), Eren Tozlu (90+3) (Erzurumspor FK)

Kırmızı kart: Mert Kula (dk. 81) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: Traore (Ankara Keçiörengücü), Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp (Erzurumspor FK) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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