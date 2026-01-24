Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, sahasında Boluspor'u 5-1 mağlup etti. Maçta goller Ezeh, Halil Can Ayan, Roshi ve Ali Akman'dan geldi.

Stat: Aktepe

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Selahattin Altay, Mahmut Gülle

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut (Dk. 78 Hakan Bilgiç), Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Ali Dere (Dk. 61 Süleyman Luş), İshak Karaoğul (Dk. 61 Erkam Develi), İbrahim Akdağ, Roshi (Dk. 72 Diaby), Halil Can Ayan, Ezeh, Fernandes (Dk. 72 Ali Akman )

Boluspor : Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Erdem Dikbasan, Kouagba, Lima, Balbudia, Liço, Alptekin Mustafa Çaylı (Dk. 67 Abdulsamet Kırım), Doğan Can Davas, Rasheed (Dk. 46 Arda Usluoğlu), Barış Alıcı

Goller: Dk. 3 ve 39 Ezeh, Dk. 10 Halil Can Ayan, Dk. 26 Roshi, Dk. 82 Ali Akman ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 79 Doğan Can Davas ( Boluspor )

Sarı kartlar: Dk. 11 Ali Dere, Dk. 62 Halil Can Ayan, Dk. 64 Hüseyin Bulut, Dk. 81 Erkam Develi ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
