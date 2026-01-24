Futbol: Trendyol 1. Lig
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, sahasında Boluspor'u 5-1 mağlup etti. Maçta goller Ezeh, Halil Can Ayan, Roshi ve Ali Akman'dan geldi.
Stat: Aktepe
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Selahattin Altay, Mahmut Gülle
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut (Dk. 78 Hakan Bilgiç), Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Ali Dere (Dk. 61 Süleyman Luş), İshak Karaoğul (Dk. 61 Erkam Develi), İbrahim Akdağ, Roshi (Dk. 72 Diaby), Halil Can Ayan, Ezeh, Fernandes (Dk. 72 Ali Akman )
Boluspor : Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Erdem Dikbasan, Kouagba, Lima, Balbudia, Liço, Alptekin Mustafa Çaylı (Dk. 67 Abdulsamet Kırım), Doğan Can Davas, Rasheed (Dk. 46 Arda Usluoğlu), Barış Alıcı
Goller: Dk. 3 ve 39 Ezeh, Dk. 10 Halil Can Ayan, Dk. 26 Roshi, Dk. 82 Ali Akman ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 79 Doğan Can Davas ( Boluspor )
Sarı kartlar: Dk. 11 Ali Dere, Dk. 62 Halil Can Ayan, Dk. 64 Hüseyin Bulut, Dk. 81 Erkam Develi ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
