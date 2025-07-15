Ankara Keçiörengücü, Berkan Mahmut Keskin ile Anlaşma Sağladı

Ankara Keçiörengücü, Berkan Mahmut Keskin ile Anlaşma Sağladı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, sağ bek Berkan Mahmut Keskin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp açıklamasında Berkan'a hoş geldin denildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, sağ bek oyuncusu Berkan Mahmut Keskin'i renklerine bağladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, Berkan Mahmut Keskin ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Berkan'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Berkan Mahmut, geçen yıl bonservisi Iğdır FK'dayken kiralık olarak Bursaspor'da forma giymişti.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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