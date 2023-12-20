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Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor'a mağlup oldu

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Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Bandırmaspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçta atılan goller ve kartlar da yer aldı.

Stat: Aktepe

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Gökmen Baltacı, Muhammet Ali Doğan

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erkam Reşmen, Haşim Arda Sarman (Dk. 78 Mayi), Arda Hilmi Şengül, Muharrem Cinan, Şahverdi Çetin (Dk. 69 Özer Özdemir), Erkam Develi, Melih İnan, Bardhi (Dk. 78 Koray Kılınç), Camara (Dk. 69 Mara), Dembele

Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Harris, Mexer, Sergen Piçinciol, Mücahit Albayrak, Levent Ayçiçek (Dk. 90+3 Rahmetullah Berişbek), Mehmet Özcan, Soukou (Dk. 66 Mustafa Çeçenoğlu), Doğan Can Davas (Dk. 66 Metehan Mimaroğlu), Jozefzoon (Dk. 85 Taha Batuhan Yayıkcı), Djitte

Goller: Dk. 40 Erkam Develi ( Ankara Keçiörengücü), Dk. 50 Djitte, Dk. 70 ve 75 Metehan Mimaroğlu (Teksüt Bandırmaspor)

Kırmızı Kart: Dk. 84 Mayi ( Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 29 Mustafa Çeçenoğlu (Yedek kulübesinde), Dk. 84 Sergen Piçinciol (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 45+1 Şahverdi Çetin, Dk. 78 Özer Özdemir ( Ankara Keçiörengücü)

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Teksüt Bandırmaspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 3-1 mağlup etti.

Kaynak: AA / Spor

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