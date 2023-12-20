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Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor'a mağlup oldu

20 Aralık 2023 16:07 Güncelleme: 16:09 Abone Ol

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Bandırmaspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçta atılan goller ve kartlar da yer aldı.