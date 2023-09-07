Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü'nü ziyaret etti

Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti. Şampiyonada Düzce'den katılan Şevval İnce birinci, Yağmur Melek Şahin ikinci ve Utku Topçu üçüncü oldu. Sporcular, antrenörleri eşliğinde yapılan ziyarette çeşitli hediyeler aldı.

Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda dereceye yapan sporcular, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Halter Federasyonunun 2023 yılı faaliyet programında yer alan ve 9-13 Ağustos'ta Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'na Düzce'den katılan Şevval İnce Türkiye birincisi, Yağmur Melek Şahin ikinci, Utku Topçu ise üçüncü oldu.

Antrenörleri Sinan Çoban ve Dilek Demirdelen eşliğinde Yazıcı'yı ziyarete gelen sporculara çeşitli hediyeler verildi.