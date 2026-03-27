AA Genel Müdür Yardımcısı Peru, "1920 Koşusu"nun anlam ve önemine vurgu yaptı

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) Başkan Yardımcısı Oğuz Enis Peru, yerli ve yabancı sporcuların katılımıyla 5 Nisan'da Ankara'da düzenlenecek 10 kilometrelik "1920 Koşusu"na büyük bir ilgi olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünde TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Oğuz Enis Peru, AA'nın 106. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenecek koşuya olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Peru, etkinliğin anlam ve önemine değinerek, "Öncelikle böyle bir organizasyona sağladıkları katkı için TRT Spor ailesine çok teşekkür ediyoruz. 1920 Koşusu, adından da anlaşılacağı üzere milli mücadele ruhunu tekrardan yaşatmak için düzenlediğimiz bir organizasyon." dedi.

"1920'nin önemi şu, hem Anadolu Ajansının hem de Türkiye Büyük Millet Meclisimizin (TBMM) kurulduğu tarih olduğu için önemli bir çalışma yaptığımızı düşünüyoruz." diyen Peru, yarışın geniş katılımla gerçekleşmesini beklediklerini dile getirdi."

Koşunun uluslararası katılıma da açık olacağını belirten Peru, "Yarış için 1500 kişi kontenjan ayırmıştık. Şu ana kadar 1000'e yakın kayıt yaptıran oldu. Önümüzdeki günlerde bunun 1500'ü geçmesini bekliyoruz. Bu yüzden belki de ek kontenjan açmayı bile düşünebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Parkur hakkında da bilgi paylaşan Peru, şunları kaydetti:

"Çok keyifli bir parkur atletizm sporcularını bekliyor. Anadolu Ajansı binası önünden başlayacak yarış, yine aynı noktada sona erecek. Anıtkabir'in etrafında koşulacak şekilde 10 kilometrelik çok güzel bir parkur olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Anadolu Ajansının kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ü böylelikle anmış olacağız."

"Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz"

Anadolu Ajansı bünyesinde kurulan spor kulübüne de değinen Peru, "Cumhuriyetimizin 100. yılında kurduğumuz bir spor kulübümüz var. Bu kulüple çalışanlarımızı ve ailelerini spora teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde çok daha iyi noktaya geleceğine inanıyoruz. Sporseverleri 5 Nisan'da Anadolu Ajansı önünden başlayacak koşuya bekliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.