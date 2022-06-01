Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başarılı kulüp ve sporcuları ödüllendirdi - Haberler

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunca kenti başarıyla temsil eden kulüp ve sporculara plaket verildi.

Kartallar Holding'de düzenlenen törene, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanvekili ve Kartallar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kartal, diğer yönetim kurulu üyeleri, kentteki bazı kulüplerin yöneticileri, sporcular ve diğer ilgililer katıldı.

Kandazoğlu, burada yaptığı konuşmada, organizasyonlarda Ankara'yı başarıyla temsil eden kulüp ve sporcuları tebrik etti.

Kulüp ve sporcularını her platformda örnek gösterdiklerini ve başarılarını önemsediklerini belirten Kandazoğlu, "Çok daha fazlasını hak ediyorsunuz. Spor bu ülkenin en büyük sosyal projesidir. Bundan dolayı da siz kulüpleri tebrik ediyorum. Her kulüpte branşlarına göre 250-300'e yakın sporcu bulunuyor. Bu çocuklara spor yaptırarak, hayata dair bilgiler vererek onları başarılı kılmaya çalışıyorsunuz. Bu çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Organizasyonun ev sahipliğini yapan Hasan Kartal ise amatör sporlara her zaman destek vereceklerini vurgulayarak, "Amatör sporlara hizmet etmek, çok mukaddes bir görev üstlenmek demektir. Gençlerle, çocuklarla uğraşmak gerçekten çok büyük bir görev." dedi.

Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Etimesgut Belediyespor Takımı'nın başkanı Alaattin Sonat da kendilerine destek veren, onlarla mutlu olan herkese teşekkür ederek, "Ben büyükşehir belediyelerimizin ve tüm belediyelerimizin ampute spora ve amatör sporlara büyük katkı sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından başarılı olan kulüplere plaketleri protokol üyelerince verildi.