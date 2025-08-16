Anfield'da muhteşem zafer! Liverpool galibiyeti 88. dakikada aldı

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, yeni sezonun açılış maçında Bournemouth ile karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan maçı Liverpool, 4-2'lik skorla kazandı.

ANFIELD'DA MÜTHİŞ SON

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Hugo Ekitike, 49. dakikada Cody Gakpo, 88. dakikada Federico Chiesa ve 90+4'te Muhammed Salah kaydetti. Bournemouth'un golleri ise 64 ve 76. dakikada Antoine Semenyo'dan geldi.

3 PUANLA BAŞLADI

Bu sonuçla birlikte Arne Slot'un ekibi Liverpool, yeni sezona 3 puanla başladı. Bournemouth, ligin ilk maçında puanla tanışamadı. Ligin bir sonraki maçında Liverpool, Newcastle United deplasmanına gidecek. Bournemouth, sahasında Wolverhampton'ı ağırlayacak.