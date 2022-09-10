Andrea Pirlo kadroda değişiklik yapmadı Spor Haberleri Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Giresunspor karşısına son oynadıkları Sivasspor maçının 11'i ile çıktı. Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Giresunspor karşısına son oynadıkları Sivasspor maçının 11'i ile çıktı. Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Giresunspor'u ağırlıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynan müsabakada Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, kadroda değişik yapmayarak son oynadıkları Sivasspor maçının 11'i ile Giresunspor karşısında sahaya çıktı. Kırmızı-siyahlılar, Karadeniz temsilcisi Giresunspor karşısına şu 11 ile çıktı: "Emiliano Viviano, Salih Dursun, Rayyan Baniya, Ibrahim Dresevic, Caner Erkin, Otabek Shukurov, Ebrima Colley, Jimmy Durmaz, Magomed Ozdoev, Fabio Borini ve Mbaye Diagne" (Yunus Kılıç - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Fatih Karagümrük Andrea Pirlo Giresunspor Spor Güncel Haberler

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