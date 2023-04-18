Üye Girişi
Haberi Paylaş
Andrea Pirlo'dan kadroda 3 değişiklik

Andrea Pirlo'dan kadroda 3 değişiklik

Spor Haberleri

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, son oynadıkları Fenerbahçe maçına göre Ümraniyespor karşısında kadroda 3 değişiklik ile sahaya çıktı.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, son oynadıkları Fenerbahçe maçına göre Ümraniyespor karşısında kadroda 3 değişiklik ile sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük, Ümraniyespor'u ağırlıyor. Kırmızı-siyahlılarda Teknik Direktör Andrea Pirlo, son oynadıkları Fenerbahçe maçının kadrosuna göre Ümraniyespor karşısında sahaya sürdüğü 11'de 3 değişikliğe gitti. İtalyan teknik adam, Salih Dursun, Matteo Ricci ve Ebrima Colley'in yerine Davide Biraschi, Bertolacci ve Lobjanidze'ye görev verdi.

Kırmızı-siyahlılar, Ümraniyespor karşısına şu 11 ile çıktı:

"Batuhan Şen, Davide Biraschi, Rayyan Baniya, İbrahim Dresevic, Levent Mercan, Magomed Ozdoev, Matteo Ricci, Andrea Bertolacci, Saba Lobzhanidze, Fabio Borini ve Mbaye Diagne" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük Andrea Pirlo Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title