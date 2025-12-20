Anderson Talisca gollerine devam etti
Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Anderson Talisca, Eyüpspor'a karşı oynanan maçta 1 gol atarak 1 asist yaptı. 3-0 galip gelen Fenerbahçe, bu sonuçla ligdeki çıkışını sürdürdü.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Anderson Talisca, son haftalardaki skor üretkenliğine Eyüpspor karşısında da devam etti.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 3-0'lık skorla geçerken Talisca 2 gole katkı sağladı. Mücadelenin 27. dakikasında Levent'in sol çaprazdan pasında Talisca vuruşunu yaparak takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden 7 dakika sonra sırtı dönük pasını Asensio'ya aktararak golün asistini yaptı. 31 yaşındaki forvet, Fenerbahçe'nin 10 gün içinde oynadığı 3 karşılaşmada da gol sevinci yaşadı. Talisca, bu süreçte toplam 6 gole imza attı.
Talisca, eflatun-sarılılara karşı kaydettiği golle bu sezon Süper Lig'de 9. golüne ulaştı. Brezilyalı futbolcu tüm kulvarlarda 25 maçta 14 golü bulunuyor.
Talisca, Eyüpspor karşısında 66. dakikada yerini Oğuz Aydın'a bıraktı. - İSTANBUL