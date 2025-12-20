Anderson Talisca gollerine devam etti

Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Anderson Talisca, son haftalardaki skor üretkenliğine Eyüpspor karşısında da devam etti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 3-0'lık skorla geçerken Talisca 2 gole katkı sağladı. Mücadelenin 27. dakikasında Levent'in sol çaprazdan pasında Talisca vuruşunu yaparak takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden 7 dakika sonra sırtı dönük pasını Asensio'ya aktararak golün asistini yaptı. 31 yaşındaki forvet, Fenerbahçe'nin 10 gün içinde oynadığı 3 karşılaşmada da gol sevinci yaşadı. Talisca, bu süreçte toplam 6 gole imza attı.

Talisca, eflatun-sarılılara karşı kaydettiği golle bu sezon Süper Lig'de 9. golüne ulaştı. Brezilyalı futbolcu tüm kulvarlarda 25 maçta 14 golü bulunuyor.

Talisca, Eyüpspor karşısında 66. dakikada yerini Oğuz Aydın'a bıraktı. - İSTANBUL