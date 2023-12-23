Yılan hikayesi son buluyor! 2024 Arda'nın yılı olacak
Fenerbahçe'den transfer olduğu Real Madrid'de sakatlıklarından dolayı henüz forma şansı bulamayan Arda Güler, yeni yılda formasına kavuşacak. Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Ancelotti, tatil dönüşü sakatlığını atlatan Arda'ya ilk kez şans verecek.
İspanya La Liga'da Noel arasına lider giren Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler için son kararını verdi.
2024'TE FORMASINA KAVUŞACAK
Defensa Central'deki habere göre Ancelotti, tatil dönüşü sakatlığını atlatan Arda Güler'e ilk kez forma şansı verecek. İspanya'da Noel sebebiyle liglere ara verildi. Real Madrid takımı 29 Aralık'ra yeniden toplanacak. Haberde Arda Güler'in artık hazır olduğunu düşünen İtalyan teknik adamın, tatil dönüşü milli oyuncuya şans vermeye hazırlandığı belirtildi.
3 OCAK'TA SAHALARDA
Eflatun-beyazlılar, yeni yıla ise 3 Ocak'taki Mallorca maçıyla başlayacak. Ancelotti'nin Arda Güler'le ilgili açıklamasından sonra 18 yaşındaki futbolcunun Mallorca maçında kadroda olması bekleniyor.