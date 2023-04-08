Ancelotti'den takımın yıldızlarına övgüler: Onlar gibi yeteneği kolay bulamazsınız, satın alamazsınız

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, takımın yıldızlarından Karim Benzema, Toni Kross ve Luka Modric hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti. Deneyimli Çalıştırıcı 3 yıldız için, "Dünyada onlar gibi bir yeteneği kolay bulamazsınız, satın alamazsınız" ifadelerini kullandı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, takımın yıldız isimlerinden olan Luka Modric, Karim Benzema ve Toni Kross'u övdü.

"OYUNCULARI YAPTIKLARINA GÖRE DEĞERLENDİRİN"

63 yaşındaki Ancelotti yaptığı açıklamada, "Benzema, Kroos ve Modric her zamanki gibi. Sezon ilerledikçe inişli çıkışlı anlar olabiliyor. Bu dalgalanmalar çok normal. Oyuncuları yaşına göre değil yaptıklarına göre değerlendirin." ifadelerini kullandı.

"PARAYLA SATIN ALAMAZSINIZ"

Ancelotti, "Belki gençler gibi aynı forma sahip değiller ama dünyada onlar gibi bir yeteneği kolay bulamazsınız, satın alamazsınız" ifadelerini kullandı. Ayrıca deneyimli çalıştırıcı, sözleşme yenileme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini de sözlerine ekledi.