- ANALİG voleybol yarı final müsabakaları başladı

ARDAHAN - Anadolu Yıldızlar Ligi voleybol yarı final müsabakaları Ardahan'da başladı.

Kazım Karabekir Paşa Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen ve 20 ilden 24 takımın katıldığı Anadolu Yıldızlar Ligi voleybol yarı final müsabakaları başladı. Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, bugün yüzlerce sporcuyu Ardahan'da misafir etmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Gençlik ve Spor il Müdürlüğü olarak voleybol yarı final müsabakalarının sorunsuz geçmesi için tüm hazırlıkları yaptıklarını ifade eden Demir, "Öncelikle sizlere nice başarılar diliyorum. Tek temennimiz sorunsuz bir final yapmak. Ben inanıyorum ki sizler bugün burada yarın daha farklı alanlarda mücadele edeceksiniz" dedi.

Demir'in konuşmasının ardından takımlar arasında müsabakalara geçildi.