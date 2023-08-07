ANALİG Voleybol Türkiye Birinciliği İzmir'de Başlıyor

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol Türkiye Birinciliği müsabakaları, İzmir'de yarın başlayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2022-2023 yılı Osman Bayrakdar Sezonu faaliyet programında yer alan turnuvada farklı kentlerden 12 kız, 12 erkek takımı mücadele verecek. Organizasyon kapsamında İzmir'e gelen genç voleybolcular, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden sporcular için saygı yürüyüşü yaptı.