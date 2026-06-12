Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol İl Seçmeleri 16 Haziran'da yapılacak

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Basketbol Kayseri İl Seçmeleri, 16 Haziran 2026 tarihinde Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. 2012, 2013 ve 2014 doğumlu sporcuların katılacağı seçmelerde il takımını temsil edecek tek ekip oluşturulacak.

Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol İl Seçmeleri için hazırlıklar tamamlandı. Kulüp yöneticileri, antrenörler ve velilere yapılan duyuruda, seçmelerin 16 Haziran 2026 Salı günü Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda düzenleneceği bildirildi. Seçme programına göre kız sporcular saat 18.00-19.30 arasında, erkek sporcular ise saat 19.30-21.00 arasında değerlendirmeye alınacak. 2012, 2013 ve 2014 doğumlu basketbolcuların katılabileceği seçmeler sonucunda, bu yaş gruplarından yalnızca bir il takımı oluşturulacak.

Kayseri Basketbol İl Temsilcisi Mehmet Ünal Sağlam, seçmelere katılacak sporcuların belirtilen saatlerde salonda hazır bulunmalarını istedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı