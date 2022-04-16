Anadolu Yıldızlar Ligi'nde judo yarı final müsabakaları Erzincan'da başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Anadolu Yıldızlar Ligi'nde judo yarı final müsabakaları Erzincan'da başladı

AA - Barış Yalçınkaya - Spor
 - Güncelleme:
Anadolu Yıldızlar Ligi'nde judo yarı final müsabakaları Erzincan'da başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi judo yarı final müsabakaları, Erzincan'da başladı.

ERZİNCAN (AA) - Anadolu Yıldızlar Ligi judo yarı final müsabakaları, Erzincan'da başladı.

Merkez Spor Salonu'nda iki gün sürecek organizasyona, 16 ilden 77 erkek ve 62 kadın olmak üzere toplam 139 sporcu katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, müsabakalara katılan tüm sporculara başarı dileklerinde bulundu.

Amasya, Bartın, Bayburt, Bolu, Çorum, Düzce, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat ve Trabzon illerinden yarışmalara katılan sporcular, seremoniye ellerinde "Kadına şiddet insanlık suçudur" yazılı pankartla çıktı.

Müsabakaların ilk gününde dereceye girenlere, Mumcu ve beraberindekiler tarafından madalyaları verildi.

Anadolu Yıldızlar Ligi'nde judo yarı final müsabakaları Erzincan'da başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi'nde judo yarı final müsabakaları Erzincan'da başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi'nde judo yarı final müsabakaları Erzincan'da başladı

AA / Barış Yalçınkaya - Spor

Erzincan, gençlik, Judo, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title