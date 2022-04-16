Anadolu Yıldızlar Ligi'nde judo yarı final müsabakaları Erzincan'da başladı

ERZİNCAN (AA) - Anadolu Yıldızlar Ligi judo yarı final müsabakaları, Erzincan'da başladı.

Merkez Spor Salonu'nda iki gün sürecek organizasyona, 16 ilden 77 erkek ve 62 kadın olmak üzere toplam 139 sporcu katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, müsabakalara katılan tüm sporculara başarı dileklerinde bulundu.

Amasya, Bartın, Bayburt, Bolu, Çorum, Düzce, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat ve Trabzon illerinden yarışmalara katılan sporcular, seremoniye ellerinde "Kadına şiddet insanlık suçudur" yazılı pankartla çıktı.

Müsabakaların ilk gününde dereceye girenlere, Mumcu ve beraberindekiler tarafından madalyaları verildi.