Anadolu Üniversitesi Taekwondo Takımı Avrupa Şampiyonu

Anadolu Üniversitesi takımı Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

Türkiye'den 30, Avrupa'dan 435 Üniversitenin katıldığı ve 5 binden fazla sporcunun mücadele ettiği Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda Anadolu Üniversitesi taekwondo takımı büyük bir başarıya imza atarak şampiyon oldu. Sporcular Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'i odasında ziyaret etti. Kazandıkları kupayı Adıgüzel'e takdim eden sporcular mutluluklarını paylaştı.

"Sporcularımızı ve hocalarını tebrik ediyorum"

Sporcuları tebrik edip, başarılarının devamını dileyen Adıgüzel, "Ben bütün öğrencilerimizi, onları çalıştıran hocalarımızı tebrik ediyorum. Onları desteklemeye devam edeceğiz. Bundan sonra da güzel başarılarla hem üniversitemizi hem ülkemizi en güzel şekilde temsil etmeye devam edecekler" dedi. - ESKİŞEHİR