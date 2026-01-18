Anadolu Üniversitesi'nden tenisçilere tam destek

Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, tenis branşında sporcular ve ailelere yönelik "Tenise Genel Bakış" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Bilgilendirme toplantısında sporcuların tenis sporuna ilişkin temel bilgileri edinebilmeleri ve gelişmeleri, bütüncül bir bakış kazanmaları amaçlandı. Tenis branşının temel dinamikleri, sporcuların maçları ve gelişim aşamaları ele alınırken sporcuların hem pratik hem de teorik açıdan daha donanımlı yetişmelerine katkı sağlanması hedeflendi.

Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, sporcuların sportif ve kişisel gelişimlerini destekleyen bu tür bilgilendirici becerilerin devam ettiği belirtildi, tenis branşında tutarlı ve sürdürülebilir bir gelişim için laboratuvarlanarak kararlılıkla sürdürüleceklerini ifade etti. - ESKİŞEHİR